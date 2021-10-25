В Грузии назвали голодовку Саакашвили "театром, который скоро закончится"

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили якобы симулирует голодовку.
Об этом пишет Грузия Онлайн.
Он отметил, что Саакашвили вернулся в Грузию из-за "своей безрассудности и короткости ума, и, не просчитав шаги, сел в тюрьму, где будет сидеть долго".
"Он обманщик, и симулирует, обманывает и оскорбляет общество. Голодающий по своей воле человек будет подчиняться правилам и протоколу администрации тюрьмы", – рассказал грузинский политик.
По его мнению, "этот маскарад и театр Саакашвили закончится 30 октября".
На 30 октября в Грузии намечен второй тур местных выборов. В пяти крупных городах состоятся выборы мэра – в них участвуют кандидаты от правящей партии и основанным Саакашвили "Национальным движением".
Ранее мы писали о том, что грузинским журналистам удалось сделать первую фотографию Михеила Саакашвили из тюрьмы Рустави. Вскоре было опубликовано видео, на котором Саакашвили из окна камеры приветствует соратников. Экс-президент держался за решетки на окне и пытался показать руками сердце.
Накануне Саакашвили посетил консилиум врачей и рекомендовал его госпитализацию. Власти Грузии заявили, что готовы выполнить данное требование, если задержанный согласится. Саакашвили и его защитники выступили категорически против его перевода в клинику 18-го пенитенциарного учреждения потому, что политику там не будет обеспечена безопасность.
24 октября Саакашвили, которого никак не могут перевести в гражданскую клинику, пришлось прямо в тюремной больнице сделать переливание крови из-за плохих анализов. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.
Что известно о задержании
- Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
- Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
- После ареста МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
- Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.
- Политик объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.
- 20 октября стало известно, что консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили. На следующий день его уже собирались перевести в тюремную больницу, но все сорвалось.
Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.