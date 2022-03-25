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Власти РФ угрожают СМИ и сенатору из-за новостей о смерти Жириновского

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25 марта, 12:30
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В России устроили истерику из-за информации о смерти политика РФ – сенатору предлагают покинуть пост, а со СМИ хотят судиться
Пронюшкину советуют уволится за новость о смерти Жириновского
Пронюшкину советуют уволится за новость о смерти Жириновского / Фото: Коллаж: Сегодня

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал сложить полномочия сенатору Александру Пронюшкину, который написал о смерти российского политика Владимира Жириновского. В свою очередь в ЛДПР начали угрожать исками против тех, кто распространил эту новость.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"Правильно, чтобы вы удалили фейковые сообщения и пожелали Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления. Если у вас, конечно, есть совесть. А сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия", – написал Володин.

В пресс-службе ЛДПР сообщили, что подадут заявление в Генпрокуратуру и готовят иски против тех, кто распространил информацию о смерти Жириновского. Более того, в партии утверждают, что состояние Жириновского стабильное и не ухудшалось.

Слухи о смерти Жириновского

О тяжелом состоянии политика СМИ начали писать еще в начале февраля. Еще 9-го числа сообщали, что он попал в реанимацию в тяжелом состоянии и перестал узнавать родных.

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Однако в ЛДПР 10 февраля уверяли, что Жириновский чувствует себя хорошо, а "информация "источников" значительно преувеличена ради сенсационного эффекта".

Пост ЛДПР о Жириновском. Скриншот

25 марта Telegram-каналы "Mash" и "Звездач" написали, что Жириновский скончался. Новость опубликовал и сенатор Александр Пронюшкин, но вскоре удалил из своего Telegram-канала это сообщение.

"Лидер партии ЛДПР скончался на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Владимира Вольфовича госпитализировали с коронавирусом еще в начале февраля этого года. Политика несколько раз вводили в искусственную кому. В последние дни у Жириновского отказали легкие и начался септический шок", - писали в Сети.

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