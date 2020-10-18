Во Вьетнаме оползень сошел на армейские казармы: военные пропали без вести (фото, видео)

Интенсивные дожди с начала октября вызвали наводнения в стране

Во Вьетнаме в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями, за последние дни погибли 55 человек, еще по меньшей мере 22 военных считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Reuters.

"55 человек погибли, 7 пропали без вести в результате наводнений и обвалов, вызванных обильными осадками", – говорится в сообщении.

В центральной провинции Вьетнама Куангчи оползень буквально снес казарму подразделения 4-го военного региона Вьетнама. Погибли в основном солдаты, 22 военнослужащих считаются пропавшими без вести.

Источник: twitter.com

По сообщению вьетнамского правительства, в результате стихийных бедствий никогда не было столько потерь среди военных. Это может стать самой большой потерей военнослужащих в мирное время.

Источник: twitter.com

В ближайшие несколько дней синоптики прогнозируют ухудшение ситуации с дождями.

Источник: twitter.com

Как уточняют в спасательном ведомстве, общее количество осадков в некоторых районах Вьетнама в период с 5 по 18 октября превысило 2 тыс. мм.

Источник: twitter.com

Напомним, в Норвегии сошел мощный оползень, который унес в море восемь домов одновременно.

Ранее сообщалось об оползнях в другой европейской стране – из-за длительных ливней и вызванных ими наводнений начали сходить грязевые потоки в Италии.

А в этом году масштабный оползень произошел в Очакове Николаевской области, в результате чего на побережье Днепро-Бугского лимана обрушились пять гектаров берега.

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