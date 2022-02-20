Во вторник Россия может ввести своих "миротворцев" на Донбасс

Во время ожидаемого экстренного заседания Совета Федерации РФ, которое созвал президент Владимир Путин на 22 февраля, этот полностью подконтрольный Кремлю орган может принять решение о вводе российских войск на Донбасс.
Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин в эфире телеканала "Украина".
Мнение
"Они хотят превратить оккупированные территории в пустыню. Сейчас они объявили фейковую эвакуацию. В Кремле есть план, они им идут. Они сначала в Госдуме сфабриковали, а теперь – Путин, признавай нас. Причем проголосовали за жесткий вариант коммунистов. Потом начались обстрелы, потом началась эвакуация. Во вторник они поднимают градус – они проводят внеочередное заседание Совета Федерации. Совет Федерации позволит (только Совет Федерации, хотя формально – Путин) в виде видимости законов – может позволить Путину снова использовать войска за границей", – заявил Климкин в эфире.
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Обстановка
- Напомним, в 2014 году Совет Федерации принял постановление об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины на основании обращения президента РФ, который "исходил из интересов безопасности русскоговорящих граждан".
- 20 февраля генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил: НАТО видит признаки того, что Россия может начать полномасштабное вторжение.
- Министр обороны Украины Алексей Резников другого мнения. В своем комментарии прессе он заявил, что говорить о вторжении Российской Федерации на территорию Украины в ближайшие дни неуместно.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что, по данным Штатов, на границах Украины Россия сконцентрировала 150 тысяч своих военных. Угроза вторжения не миновала.