Военная колонна России с грузовиками направилась в сторону Харькова – Reuters

Пишут, что военные с техникой движутся к границе Белгородской области. До Харькова всего 40 км

Военных заметили местные жители / Коллаж "Сегодня"

В российской Белгородской области замечена военная колонна из более чем 100 грузовиков с солдатами. Колонна движется по направлению к украинской границе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидца без каких-либо подробностей.

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