Военный эксперт спрогнозировал планы Путина до 1 июля

У России есть известная схема, которая уже сейчас нарабатывается

Генерал-лейтенант запаса рассказал, какая на сегодня участь Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин поставил задачу российскому командованию до 1 июля захватить и оккупировать Донецкую область в ее административных границах.

Об этом сообщил генерал-лейтенант запаса, военный эксперт Игорь Романенко в интервью ведущему Евгению Киселеву на YouTube-канале "Украина 24".

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Участь Украины

При этом, по мнению эксперта, речь идет и об удержании Херсонской, части Запорожской области:

"Это не говоря уже о "ЛДНР", по возможности, как мы видим, в Харьковской области – они сказали, что часть области должна отойти к приграничной области РФ. Т.е готовится легитимация позиций, связанных с тем, что все захваченное в ускоренном порядке должно стать территорией РФ".

А дальше, как отметил Игорь Романенко, у РФ известная схема, которая уже сейчас нарабатывается, – по поводу того, что "это российское", "если Украина позволит себе наносить удары по РФ" и т.д.

"Это как с Крымом, например. Американцы, немцы, французы, итальянцы говорят, что да, мы поставляем это вооружение с учетом того, что дайте обещание – не будете применять его по территории РФ. В дискуссиях я задавал вопрос: а чей Крым? Для нас ответ понятен – он был аннексирован. Американцы в этом поддерживают. Если это наша территория, захваченная противником, то мы имеем право на то, чтобы наносить удары, например, в базирование кораблей, подводных лодок, которые стреляют по нашему государству, по всей территории. Логично? Абсолютно. Международное право поддерживает Украину как государство в этом? Однозначно", – отметил он.

Также он заявил, что война заключается не только в ведении соответствующих действий – есть и война в дипломатии, информационной составляющей. Все они, по мнению эксперта, очень важны, поэтому приходится бороться на всех этих фронтах.

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"Это на сегодня участь Украины – отстаивание своей свободы и суверенитета", – заявил Игорь Романенко.

Ранее "Сегодня" писало о том, что коллаборант, член оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов уже поделился планами о том, что будут делать оккупанты в городе, если им удастся его отбить у наших военных. При этом Украина продолжает противостоять российскому военному вторжению и уничтожать врага. За прошедшие сутки РФ потеряла 200 солдат, 11 танков и другую военную технику.