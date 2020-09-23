Военный корабль РФ столкнулся со шведским судном и получил пробоину

В территориальных водах Дании произошла авария, в результате которой военный корабль из России столкнулся с торговым судном, которое направлялось из РФ в Швецию.

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Как сообщает шведская телерадиокомпания SVT, инцидент случился утром 23 сентября в проливе Эресунн.

После столкновения со шведским контейнеровозом Ice Rose, который направлялся из Санкт-Петербурга в Гетеборг, малый противолодочный корабль "Казанец" ВМФ РФ получил пробоину и сейчас своим ходом возвращается в город Балтийск, в котором он базируется.

Случившееся уже подтвердили в пресс-службе Балтийского флота России, отметив, что в результате инцидент никто не пострадал.

Причины произошедшего неизвестны. По предварительной информации, столкновения произошло, когда в проливе был густой туман.

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Причины и обстоятельства происшествия выясняют представители Балтийского флота, Швеции и Дании.

Напомним, ранее в этом году, проходя через Босфор, пострадал российский ракетный крейсер "Маршал Устинов", который военное командование страны отправило в Сирию,

А в прошлом году во время ремонта в Мурманске загорелся единственный авианосец российского военного флота "Адмирал Кузнецов". В результате погибли два человека.