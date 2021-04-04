Военный спутник России сгорел в атмосфере Земли

Российский военный спутник "Космос-2525" сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы над Тихим океаном.

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Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки NORAD.

По данным американских военных, российский спутник сошел с орбиты и разрушился 1 апреля.

"Космос-2525" – это экспериментальный малый космический аппарат Минобороны России, предназначенный для дистанционного зондирования Земли, но официальных данных о его назначении нет.

Он был запущен с космодрома Плесецк 29 марта 2018 года на ракете-носителе "Союз-2.1в" и принят в управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил России.

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Напомним, в марте жители российской Якутии стали свидетелями необычного явления – в небе над поселком Усть-Нера пролетел неопределенный объект, оставив за собой длинный яркий "хвост".

Мы также сообщали, что в российской секции Международной космической станции уже полгода безуспешно ищут утечку кислорода и в очередной попытке решить проблему отключили систему подачи воздуха.

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