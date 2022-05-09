Воры вместо ветеранов. В России оскандалились декорациями на концерте ко Дню победы

На концерте чествовали американских грабителей Бонни и Клайд

На сцене пели, не подозревая, кто за их спинами / Коллаж "Сегодня"

Поскольку в России практикуется уничтожение передовых СМИ и блокировка интернет-ресурсов, а новая мечта президента Владимира Путина – отключить в его стране доступ к глобальной интернет-энцеклопедии Википедии, возникают ситуации, когда россияне чествуют в качестве героев банальных преступников. Так произошло в День победы во время официального концерта, который транслировался на федеральных пропагандистских телеканалах РФ.

Об это сообщает телеграм-канал "Украина 24".

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Что произошло

Во время праздничного концерта ко Дню победы на сценическом экране разместили фотографию, по мнению организатором концерта – счастливых людей, переживших нацизм и радующихся освобождению от советских солдат. Только вот оказалось, что на фото были знаменитые американские грабители – Бонни и Клайд, о которых сняты десятки фильмов.

Кого восхваляли

Бонни Паркер и Клайд Бэрроу — американские грабители, действовавшие во времена Великой депрессии в 1930 годы. Их считают причастными минимум к ограблению 12 банков, нескольких небольших магазинчиков, парикмахерских и заправок.

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Считается, что по вине банды погибло по крайней мере девять полицейских и несколько гражданских лиц. Сами Бонни и Клайд были застрелены 23 мая 1934 года техасскими рейнджерами и полицейскими из штата Луизиана.

Как отметили