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Воры вместо ветеранов. В России оскандалились декорациями на концерте ко Дню победы

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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9 мая, 23:02
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На концерте чествовали американских грабителей Бонни и Клайд
На сцене пели, не подозревая, кто за их спинами / Коллаж "Сегодня"
На сцене пели, не подозревая, кто за их спинами / Коллаж "Сегодня"

Поскольку в России практикуется уничтожение передовых СМИ и блокировка интернет-ресурсов, а новая мечта президента Владимира Путина – отключить в его стране доступ к глобальной интернет-энцеклопедии Википедии, возникают ситуации, когда россияне чествуют в качестве героев банальных преступников. Так произошло в День победы во время официального концерта, который транслировался на федеральных пропагандистских телеканалах РФ.

Об это сообщает телеграм-канал "Украина 24".

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Что произошло

Во время праздничного концерта ко Дню победы на сценическом экране разместили фотографию, по мнению организатором концерта – счастливых людей, переживших нацизм и радующихся освобождению от советских солдат. Только вот оказалось, что на фото были знаменитые американские грабители – Бонни и Клайд, о которых сняты десятки фильмов.

Кого восхваляли

Бонни Паркер и Клайд Бэрроу — американские грабители, действовавшие во времена Великой депрессии в 1930 годы. Их считают причастными минимум к ограблению 12 банков, нескольких небольших магазинчиков, парикмахерских и заправок.

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Считается, что по вине банды погибло по крайней мере девять полицейских и несколько гражданских лиц. Сами Бонни и Клайд были застрелены 23 мая 1934 года техасскими рейнджерами и полицейскими из штата Луизиана.

Как отметили

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Герої не вмирають!

Танкист-наставник… Александр Цюпак - кадровый военный, мастер-сержант, гордость 14-й отдельной механизированной бригады. Его танковый взвод несколько раз признавался лучшим в Украине, а сам он стал наставником для сотен украинских танкистов. Защищая Киевскую область, экипаж Цюпака уничтожил около 10 единиц бронетехники врага и отбил атаку в направлении Макарова. Погиб в результате артиллерийского обстрела. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Непокоренные
Наталья Степановна Гошта – 96-летняя женщина из Ровенской области стала "Почетным волонтером Украины". Она помогает украинским защитникам, а сейчас в своем доме приютила семью из Мариуполя. В 1942-м ее, 17-летнюю девушку, вывезли на работы в нацистскую Германию. В 1945-м пешком вернулась в родное село. А сейчас, в дни памяти и победы над фашизмом, говорит: "Пережила Гитлера – переживу и Путина!"
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