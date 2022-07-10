Вот вам и импортозамещение! Жена Пескова опозорилась с НАТОвской винтовкой

Навка хотела похвастаться тем, что она умеет стрелять из оружия, но все обернулось хейтом в соцсети

Навка показала, как проводит время в тире / Фото: Коллаж: Сегодня

Супруга пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова решила похвастаться тем, что проводит время в тире, однако ее фотография вызвала лишь насмешки у пользователей соцсетей.

Во время посещения тира олимпийская чемпионка взяла в руки штурмовую винтовку F90MBR, которая стоит на вооружении войск стран НАТО, и опубликовала это фото в Instagram.

Реклама

"Русская женщина должна уметь всё", – подписала снимок Навка.

Но пользователи соцсети начали оставлять совсем не те комментарии, которые, вероятнее всего, она хотел получить. Кое-кто напомнил Навке о ее происхождении – что "русская женщина" родилась на самом деле в украинском городе Днепропетровске, а по национальности она вообще еврейка.

Реклама

Кто-то пошутил, что Навка тренируется защищать свой дом, потому что начиталась новостей о Шри-Ланке.

Реклама

Один из пользователей отметил, что сделала фото в американской одежде и с американским оружием в руках.

Напомним, что на ледовом шоу "Лебединое озеро" российской фигуристки Татьяны Навки погиб один из сотрудников, разбиравших декорации к постановке

Ранее мы писали о том, что Песков с супругой засветились на отдыхе в Крыму.