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Не оказали медпомощь: в российской колонии умер украинец

7 февраля, 01:03

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В колонии заключенного заразили ВИЧ

В России в исправительной колонии Адыгеи утром 5 февраля скончался вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи гражданин Украины Владимир Здоренко.

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Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на представителя Регионального центра прав человека Романа Мартыновского.

Мартыновский рассказал, что 49-летний Здоренко был осужден в Крыму за кражу и в нарушение Международного гуманитарного права (МГП) в 2019 году вывезен в Россию для отбывания наказания.

В местах лишения свободы заключенного заразили ВИЧ-инфекцией, но украинцу не была предоставлена необходимая медицинская помощь, что также является нарушением МГП.

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Правозащитники отмечают, что согласно статье 38 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, лица, находящиеся под защитой, имеют право на медицинскую помощь и лечение в больнице в такой же степени, как и граждане государства, на территории которого они находятся.

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А статья 76 Конвенции касается обязательств оккупирующей державы к особо уязвимой категории – лиц, находящихся под защитой и обвиняемых в совершении преступления: оккупационные органы должны установить для них санитарный и пищевой режимы, достаточные для поддержания их здоровья.

Напомним, детективы Государственного бюро расследуют обстоятельства гибели заключенного, который умер в карцере Одесского следственного изолятора вследствие жестокого избиения.

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Россия украинцы Крым смерть ВИЧ колония
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