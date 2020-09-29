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Война за Нагорный Карабах ударит по бюджету России – СМИ

29 сентября, 11:47

Денис Беспалов Денис Беспалов

Москве придется поддержать Ереван, это повысит ее военные издержки

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе грозит России существенными финансовыми потерями. Москва в последние годы хорошо зарабатывала на продаже оружия и Армении, и Азербайджану. Но Кремль больше не сможет сохранять нейтральную позицию.

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Об том пишет издание "Независимая газета".

Как отмечается, прямая поддержка Турцией Азербайджана толкает Россию на противоположную сторону конфликта: Москве придется оказывать военную помощь Армении.

Сегодня Россия уже участвует в противостоянии с Турцией на территории Ливии и в Сирии.

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Если конфликт вокруг Нагорного Карабаха не удастся быстро урегулировать, это приведет к дополнительным нагрузкам на российский бюджет.

Как отмечается, валютные рынки уже отреагировали на обострение в регионе: доллар в России подорожал более чем на рубль и перевалил за отметку в 79 руб. за доллар.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал Азербайджан и заявил, что Армения должна уйти из Нагорного Карабаха.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Россия Азербайджан Армения Турция нагорный карабах
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