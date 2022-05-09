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Войну Украине не объявил, о мобилизации смолчал. О чем говорил Путин на параде 9 мая

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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9 мая, 11:17
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Президент РФ коснулся темы войны против Украины, противостояния с НАТО и традиционных ценностей
Владимир Путин выступил с речью на параде 9 мая в Москве
Владимир Путин выступил с речью на параде 9 мая в Москве / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин 9 мая выступил с речью в Москве на параде по случаю Дня победы. Главной темой выступления стала война в Украине, однако, вопреки ожиданиям, Путин в своей речи не объявил мобилизацию и официальную войну Украине.

"Сегодня" собрали основные тезисы выступления президента РФ.

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О конфликте с НАТО

"В декабре прошлого года мы предложили заключить договор о гарантиях безопасности... Страны НАТО не захотели нас услышать, а это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы. И мы это видели. В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий".

/ Фото: сайт Кремля

О "неонацистах" и "бандеровцах"

"Создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны".

О "традиционных ценностях" и "загнивающем Западе"

"Мы никогда не откажемся от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей... А на Западе тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой, разжигания русофобии, восхваления предателей, издевательства над памятью их жертв, перечёркивания мужества тех, кто добыл и выстрадал Победу".

Путин обратился к оккупантам

"Обращаюсь к военнослужащим Российской Федерации и к ополченцам Донбасса. Вы сражаетесь за наших людей в Донбассе, за безопасность нашей Родины. Вы сражаетесь на своей земле. На земле, где разили врага дружинники Святослава и Владимира Мономаха, солдаты Румянцева и Потёмкина, Суворова и Брусилова, Сидор Ковпак, генерал Ватутин, Людмила Павлюченко... В параде участвуют военные, прибывшие с Донбасса… Сегодня вы защищаете то, за что сражались отцы и деды, прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины".

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Зеленский пообещал российским оккупантам судьбу нацистов

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом и заявил, что войска РФ в Украине ждет та же участь, что и немецких захватчиков.

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Как отметил президент, Россия, начав наступление 24 февраля, наступила на те же грабли, что и нацисты.

"Мы пережили разные войны. Но все имели один финал. Нашу землю засевали пули и снаряды, но ни один враг не смог пустить здесь корни... Хоть орда, хоть нацизм, хоть смесь первого и второго, каким является нынешний враг, – мы побеждаем, потому что это наша земля, потому что кто-то воюет за батюшку царя, фюрера, партию и вождя, а мы – за Родину", – подчеркнул он.

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Герої не вмирають!

Танкист-наставник… Александр Цюпак - кадровый военный, мастер-сержант, гордость 14-й отдельной механизированной бригады. Его танковый взвод несколько раз признавался лучшим в Украине, а сам он стал наставником для сотен украинских танкистов. Защищая Киевскую область, экипаж Цюпака уничтожил около 10 единиц бронетехники врага и отбил атаку в направлении Макарова. Погиб в результате артиллерийского обстрела. Герой Украины. Посмертно.

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Непокоренные
Наталья Степановна Гошта – 96-летняя женщина из Ровенской области стала "Почетным волонтером Украины". Она помогает украинским защитникам, а сейчас в своем доме приютила семью из Мариуполя. В 1942-м ее, 17-летнюю девушку, вывезли на работы в нацистскую Германию. В 1945-м пешком вернулась в родное село. А сейчас, в дни памяти и победы над фашизмом, говорит: "Пережила Гитлера – переживу и Путина!"
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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