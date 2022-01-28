Войны не будет! Громкое заявление Лаврова

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет войны, но и не позволит другим государствам нарушать ее права.
Об этом сообщает РБК.
"Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать их мы тоже не позволим", — сказал министр.
Кроме того, Лавров добавил, что не считает переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности завершенными.
"Американцы и НАТОвцы, как вы знаете, больше месяца изучали наши предельно простые предложения заключенные в проектах договора с Вашингтоном и соглашение с Североатлантическим Альянсом, а мы получили только позавчера ответы, которые в таком западном стиле наводят тень на плетень во многом, но там есть рациональные зерна, как я уже говорил, по второстепенным вопросам", – сказал он.
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Глава МИД РФ отметил, что среди тем, важных для России – ракеты средней и меньшей дальности, мораторий на размещение которых в Европе предлагала российская сторона.
"Тогда это было проигнорировано, а сейчас это включено в их предложения", – заявил Лавров.
Россия против НАТО
- 12 января состоялись переговоры в рамках Совета Россия – НАТО, на которых обсуждались требования Москвы – отказаться от расширения Альянса и ни в коем случае не принимать туда Украину. Также Кремль требовал дать гарантии, что Запад не будет размещать вооружение и военные базы вблизи России. 10 января состоялись такие же переговоры между США и РФ.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО. По его словам, это представляет опасность для Москвы.
- Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут. При этом хозяин Кремля предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".
- 26 января посол США в России Джон Салливан передал в МИД РФ письменный ответ Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности. Также он привез аналогичный документ от НАТО.