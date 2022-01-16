Войска остаются: Россия приняла опасное решение после переговоров с НАТО

Пресс-секретарь Владимира Путина объявил НАТО орудием конфронтации

/ Фото: REUTERS

НАТО приближается к российским границам, Россия не может с этим мириться — об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телекомпании CNN, сообщает "Интерфакс".

"НАТО — это не голубь мира и стабильности. НАТО – это орудие конфронтации. Это орудие конфронтации с каждым годом начало подбираться все ближе и ближе к нашим границам", — сказал Песков.

"Красные линии" России

Пресс-секретарь российского президента заявил, что Россия наблюдала "постепенное вторжение НАТО на украинскую территорию со своей инфраструктурой, инструкторами, оборонительными и наступательными вооружениями".

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"Это приблизило нас к красной линии, к ситуации, с которой мы больше не могли мириться", — подчеркнул он.

Песков отметил, что НАТО в начале 1990-х годов дало гарантии нерасширения на восток, хотя юридически обязывающего документа не было. По его словам, через какое-то время все стало происходить наоборот, и Альянс начал приближаться к границам РФ.

"Соединенные Штаты начали развертывать различные системы вооружений, различные пусковые системы и так далее все ближе и ближе к нашим границам с каждым годом. Все это привело к ситуации, когда мы стали чувствовать угрозу от этого, и наша национальная безопасность оказалась под угрозой", — сказал он.

Отношения между Россией и НАТО подошли к "красной линии" из-за военной поддержки Альянсом Украины, также заявил Песков. По его словам, российская сторона получала много информации о продвижении военной инфраструктуры НАТО на украинскую территорию, о снабжении оборонительными и наступательными вооружениями, подготовке украинских военных. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, Россия больше "не может терпеть" такую ситуацию.

Войска не отведут

Также Песков сообщил, что российские войска, размещённые по периметру границ с Украиной, концентрация которых вызвала на Западе опасения скорого начала полномасштабного вторжения в эту страну, не будут отведены от границы.

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"Считаем нужным держать там войска, учитывая напряженную обстановку и очень недружелюбный климат, созданный различными учениями боевой авиации НАТО, самолетами-разведчиками НАТО, натовской военной инфраструктурой, приближающейся к нашим границам", — сказал Песков.

Путин против Украины в НАТО