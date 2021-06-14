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Войска у границ Украины, смерть Навального и отношение к Байдену – главное из интервью Путина

14 июня 2021 17:11

Виталий Семченко Виталий Семченко

Политик ушел от ответа на прямой вопрос журналиста, "убийца ли он", сказав, что привык к нападкам на себя со всех сторон

Президент России Владимир Путин дал большое интервью американскому телеканалу NBC, в котором рассказал о стягивании войск к границам Украины, отношении к США и убийстве политических конкурентов. "Сегодня" рассказывают самое главное.

  • Путин – убийца?

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Политик ушел от ответа на прямой вопрос журналиста, "убийца ли он", сказав, что привык к нападкам на себя со всех сторон.

"Послушайте, за время моего пребывания в должности я привык к нападкам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами, причинами, атакам разного калибра и жестокости, ничего из этого меня не удивляет".

В ответ на перечисление имен людей, убитых в России за годы правления Путина, он сказал следующее: "Я не хочу показаться грубым, но это похоже на какое-то несварение желудка, словесное несварение".

Путин дал интервью телеканалу NBC
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Путин дал интервью телеканалу NBC / Фото: kremlin.ru

  • Российские войска у границ Украины

По словам российского президента, решение стянуть войска к границам Украины было принято из-за учений НАТО.

"Представьте, если бы мы направили наши войска в непосредственную близость от ваших границ. Что бы вы ответили?", – сказал Путин.

  • Возможная смерть Навального

Политик отрицает, что арест Навального связан с желанием расправиться с политическим противником. При это Путин не стал давать гарантию того, что оппозиционер, который сейчас находится в заключении, выйдет из тюрьмы живым.

"У нас нет привычки кого-либо убивать... Послушайте, такие решения в этой стране не принимаются президентом... С ним будут обращаться не хуже, чем с кем-либо другим", — сказал он.

  • Вмешательство в американские выборы

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Российский лидер считает фарсом обвинения в адрес властей РФ во вмешательства в американские выборы.

"Я удивлен, что нас еще не обвинили в том, что мы спровоцировали движение Black Lives Matter".

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  • Отношения с США

Президент РФ выразил надежду, что Москва и Вашингтон смогут найти точки соприкосновения в вопросах:

  • борьбы с киберпреступностью;
  • обмена пленными;
  • сотрудничества по космосу.

Путин рассказал об отношениях России и США

Путин рассказал об отношениях России и США / Фото: Getty Images

  • О Байдене

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Путин утверждает, что не помнит, как президент США Джо Байден на встрече с ним в 2011 году говорил, что у российского лидера "нет души". Нынешнего президента США он охарактеризовал как профессионала, с которым можно работать.

"Он провел практически всю свою взрослую жизнь в политике", — сказал политик.

  • Отношения с Китаем

РФ не считает, что Китай представляет для нее угрозу, это дружественная страна. Однако, по словам Путина, Запад предпринимает попытки разрушить стратегическое партнерство стран.

  • О приемнике

Путин выразил уверенность, что, когда на его место придет другой человек, "ничего не должно рухнуть". Отвечая на вопрос о преемниках, политик заявил, что готов будет поддержать того, кто предан стране, независимо от отношения к нему лично.

Владимир Путин/ фото: Dmitri Lovetsky/Pool via REUTERS

Владимир Путин/ фото: Dmitri Lovetsky/Pool via REUTERS

  • Главная задача в жизни

"Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России", – сказал президент РФ.

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