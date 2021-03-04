Возле "дворца Путина" нашли особняк патриарха Кирилла за 20 миллиардов: фото и видео

Окрестности курортного Геленджика на берегу Черного моря все больше превращаются в закрытое место для отдыха российских власть имущих. Теперь в этой местности журналисты нашли резиденцию, которая может принадлежать патриарху Кириллу.

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Об этом сообщает издание Readovka.

"Среди лесов, массива уникальной пицундской сосны и гор, затерялся домик. Его владелец известен давно — патриарх Кирилл. В действительности „домиком" владения назвать сложно, ведь они поражают своим масштабом, дороговизной и приватностью", — пишет издание.

По данным портала, эту резиденцию называют "Духовным центром" Московской патриархии, однако здание стало личной дачей патриарха за 22 млрд рублей (около 300 млн долларов), где он отдыхает несколько раз в год.

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Строительство здания началось еще в 2004 году, когда ныне покойный патриарх Алексий хотел там небольшую дачу для себя в пределах 1,8 гектаров. Предполагалось, что территория не заденет туристические места. С приходом Кирилла, говорится в расследовании, границы объекта расширились в 10 раз – до 21 гектара, куда вошли запретные земли лесфонда, туристическая тропа и даже часть местного кладбища.

Соседями патриарха оказались президент РФ Владимир Путин, а также миллиардеры Олег Дерипаска, Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг.

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Между дачами патриарха и президента даже есть тропа, которую местные называют "дорога смерти". И действительно — умереть, пропасть или сесть в тюрьму, находясь в окрестностях дворца патриарха, очень легко. Сами территории охраняют сотрудники ФСО и не подпускают никого и близко к имуществу святейшества. Из-за этого местным приходится обходить дворец по оживленной дороге — так, в 2013 году погиб под колесами машины студент 5 курса Виталий.

Внешне особняк главы РПЦ напоминает храм. Снаружи висят иконы, а некоторые части крыши выглядят как церковные купола. И несмотря на все проповеди патриарха о вреде богатства, сам он не стесняется лишний раз окружить себя роскошью. Например, среди купленных гектаров есть также виноградники, которые "отжали" у местной семьи.

До строительства дачи патриарха вдоль живописного берега проходила дорога, которую перекрыли.

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Кроме того, посетителей местного кладбища, часть которого захватил патриарх, вынудили ходить в обход по шоссе. А некоторые местные жители жаловались, что им запрещено проводить громкие похороны во время приезда Кирилла.

Чтобы не мешать отдыху патриарха, закрыли часть соседнего санатория "Голубая даль", де оздоровляли детей-инвалидов с ДЦП, а окружавшие его редкие пицундские сосны – вырубили. Более того – представители главы РПЦ обходили все кафе на набережной, чтобы там выключали музыку.

Напомним, ранее журналисты фонда Навального обнародовали очередное коррупционное расследование, в котором показал отдельное "государство" внутри России – дворец Путина под Геленджиком.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал чушью видео о "дворце Путина", а расследователей – жуликами, которые хотят выманить деньги у граждан.

Спустя несколько дней оказалось, что скандальный дворец на черноморском мысе Идокопас якобы принадлежит Аркадию Ротенбергу.

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