Врачам в России запретили говорить о коронавирусе

Руководителям государственных медучреждений в России и внештатным специалистам Минздрава на официальном уровне запретили делать публичные высказывания по поводу коронавирусной пандемии.

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Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Соответствующее распоряжение подписал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В документе говорится, что теперь "любые комментарии и публичные заявления по теме новой коронавирусной инфекции COVID-19 должны согласовываться в письменной или устной форме", либо по электронной почте или телефону с пресс-службой Минздрава РФ.

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Напомним, что по официальным данным, в России было зафиксировано более 1,5 млн случаев коронавирусной инфекции, из которых почти 27 тыс. закончились смертельным исходом. На этом фоне в России из-за обострившейся ситуации с коронавирусом ввели всеобщий масочный режим.

Тем временем в России заявляют уже о двух созданных вакцинах от COVID-19 – их назвали "ЭпиВакКорона" и Sputnik V. Украинские власти, как и во многих других странах мира, уже отказались покупать эти препараты. Что с ними не так, читайте на нашем сайте.

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