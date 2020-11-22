Українська
$ 28,26
33,44
  1. Мировые новости
  2. Россия

Врачи собирали воду тряпками: в России затопило новую инфекционную больницу (видео)

22 ноября, 20:10

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Потоп устраняли врачи и медсестры

В России под Челябинском затопило новую инфекционную больницу, на строительство которой недавно потратили три миллиона рублей (более миллиона гривен).

Реклама

Об этом сообщает 1obl.ru.

По словам очевидцев, вода затопила палаты в новом здании, где лежат больные коронавирусом. Потоп устраняли сами врачи и медсестры, которые собирали воду в ведра тряпками.

Чтобы не было сбоев в лечении больных, пациентов переводили в другой корпус поэтапно.

В тренде
Вакцины от COVID-19 должны распределяться справедливо – ВОЗ

К слову, новую инфекционную больницу возвели за рекордные 74 дня.

Видео: Riddle
Реклама

Также мы недавно писали о том, что недавно в российском Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жителя Ленинградской области из-за просьбы надеть маску в салоне автобуса.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия потоп челябинск медсестры
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Умер Армен Джигарханян
Умер Армен ДжигарханянРоссия
У Путина коронавирус? Россиян встревожил жуткий кашель президента (видео)
У Путина коронавирус? Россиян встревожил жуткий кашель президента (видео)Россия
У Путина признали – Украина и Россия больше не братские народы
У Путина признали – Украина и Россия больше не братские народыПолитика
В России из-за просьбы надеть маску убили мужчину
В России из-за просьбы надеть маску убили мужчинуРоссия
"Стали раком перед Путиным". Так говорил Армен Джигарханян о России, Донбассе и АмерикеРоссия
Россия провела в
Россия провела в "Л/ДНР" масштабные учения боевиковДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять