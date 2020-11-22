Врачи собирали воду тряпками: в России затопило новую инфекционную больницу (видео)

В России под Челябинском затопило новую инфекционную больницу, на строительство которой недавно потратили три миллиона рублей (более миллиона гривен).

Реклама

Об этом сообщает 1obl.ru.

По словам очевидцев, вода затопила палаты в новом здании, где лежат больные коронавирусом. Потоп устраняли сами врачи и медсестры, которые собирали воду в ведра тряпками.

Чтобы не было сбоев в лечении больных, пациентов переводили в другой корпус поэтапно.

К слову, новую инфекционную больницу возвели за рекордные 74 дня.

Видео: Riddle

Реклама

Также мы недавно писали о том, что недавно в российском Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жителя Ленинградской области из-за просьбы надеть маску в салоне автобуса.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама