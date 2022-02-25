Враг несет потери – сколько российской техники уничтожили ВСУ за первые сутки вторжения

Войска РФ несут значительные потери во время вторжения в Украину. Об этом сообщает Минобороны Украины в Facebook.
По состоянию на 3 часа ночи 25 февраля уничтожено:
- 7 самолетов;
- 6 вертолетов;
- Более 30 танков;
- 130 боевых бронированных машин;
- Около 800 человек личного состава.
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