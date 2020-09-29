"Все спокойно, я просто в халате": как пропагандист Киселев искал яд в отеле, где отравили Навального (видео)

Навальный сделал новое предположение о своем отравлении после того, как Киселев посетил отель

Нервно-паралитический соединение "Новичок" могла быть в халате гостиничного номера. Такое предположение сделал российский оппозиционер Алексей Навальный, которого отравили этим веществом в конце августа.

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Новая теория появилась после того, как ведущий канала "Россия-1" Дмитрий Киселев, известный симпатиями к Кремлю, выложил в сеть специфическое видео. В нем зафиксировано, как ведущий посещает отель, где останавливался Навальный. В банном халате журналист ходит по комнате и комментирует обстановку в своей специфической манере. Киселев уверяет зрителя, в отеле безопасно:

"Обстановка здесь вполне мирная, я просто в халате, мне ничего не угрожает. Всё спокойно. Здесь стоит бутылка воды. Всего лишь одна. Это стандарт. А забирали из номера три бутылки воды. Это значит, что вода была сюда принесённой".

Ранее о том, что Навальный мог сам выпить яд, заявлял российский президент Владимир Путин. А врачи омской больницы, куда Алексея Навального экстренно госпитализировали из аэропорта, убеждают: в организме пациента никаких ядовитых веществ не было.

В ответ Навальный высмеял версию Путина о самоотравлении. "Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому", – написал оппозиционер в одном из остов в своем Instagram.

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