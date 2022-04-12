ВСУ начали использовать против оккупантов американские беспилотники Switchblade

США помогают украинской армии вооружением в войне с российскими оккупантами

В Украину прибыли дроны-камикадзе Switchblade / Фото: Коллаж: Сегодня

ВСУ уже используют беспилотные авиационные комплексы Switchblade американского производства. Об этом сказал чиновник в Минобороны США, сообщает пресс-служба Пентагона.

Эти БАС могут нести взрывчатку и иметь на борту камеры, видео и датчики. Дроны переносные и маленькие, у них есть боеголовки, которые взрываются при столкновении. Самая маленькая модель может поразить мишень на расстоянии до шести миль (примерно 9,6 км). Чиновник отметил, что для работы с Switchblade требуется всего около одного или двух дней обучения.

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По его словам, большая часть американского оружия на 800 миллионов долларов уже поставлена ​​украинцам. Пентагон также работает над выделением еще 100 миллионов долларов на ракеты Javelin.

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