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ВСУ начали использовать против оккупантов американские беспилотники Switchblade

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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12 апреля, 23:57
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США помогают украинской армии вооружением в войне с российскими оккупантами
В Украину прибыли дроны-камикадзе Switchblade
В Украину прибыли дроны-камикадзе Switchblade / Фото: Коллаж: Сегодня

ВСУ уже используют беспилотные авиационные комплексы Switchblade американского производства. Об этом сказал чиновник в Минобороны США, сообщает пресс-служба Пентагона.

Эти БАС могут нести взрывчатку и иметь на борту камеры, видео и датчики. Дроны переносные и маленькие, у них есть боеголовки, которые взрываются при столкновении. Самая маленькая модель может поразить мишень на расстоянии до шести миль (примерно 9,6 км). Чиновник отметил, что для работы с Switchblade требуется всего около одного или двух дней обучения.

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По его словам, большая часть американского оружия на 800 миллионов долларов уже поставлена ​​украинцам. Пентагон также работает над выделением еще 100 миллионов долларов на ракеты Javelin.

Кто поставляет Украине оружие

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Сергей Кулик - пулеметчик ВСУ (позывной Боцман), до этого - учитель физкультуры. Во время битвы за Гостомель, когда его батальон был вынужден отступить, Боцман остался на позициях, чтобы задержать врага. И выполнил боевое задание, несмотря на ранение. Он спас более ста жизней своих побратимов, но погиб. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Сотрудник ППС города Буча нашел в одной из расстрелянных машин истощенную собаку. Она несколько недель жила в салоне авто, дожидаясь хозяев, которые, скорее всего, погибли во время зверств оккупантов. Парень спас хаски: отвез ее к ветеринару, затем забрал к себе домой и назвал Буча. (Кликните, чтобы посмотреть видео и узнать подробности).
Слава Україні!

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