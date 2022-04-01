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ВСУ получат новую технику для борьбы с российскими оккупантами

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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1 апреля, 08:59
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Австралия готова предоставить Украине военную помощь
Австралия поможет Украине военной техникой
Австралия поможет Украине военной техникой / Фото: Коллаж: Сегодня

Власти Австралии отреагировали на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении военной помощи и отправят нашим военным бронетранспортеры Bushmaster собственного производства. Об этом заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, передает CNN.

"Мы не просто посылаем наши молитвы, мы посылаем наше оружие, мы посылаем наши боеприпасы, мы посылаем нашу гуманитарную помощь, мы посылаем все это и бронежилеты... Мы собираемся отправить наши бронетранспортеры Bushmaster. И мы отправим их туда (в Украину) на наших самолетах C-17", – сказал Моррисон.

Помощь оружием

Больше всего мы получили от США, также в лидерах Великобритания и Канада. Канцлер Германии Олаф Шольц разблокировал возможность поставки Евросоюзом оружия в Украину. ЕС уже профинансировал поставки летального оружия в Украину на сумму 500 млн евро.

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ФРН предоставили Украине противотанковые комплексы и ракеты Stinger.

Дания и Эстония поставили нам две партии "Джавелинов" и 2700 гранатометов. Хорватия также отправит в Украину оружие на €16,5 млн, винтовки и пулеметы.

4 марта отправку военной помощи в Украину подтвердила Франция. Также боеприпасы нам отправили:

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  • Литва;
  • Латвия;
  • Чехия;
  • Польша;
  • Нидерланды.

В середине марта помощь оружием увеличилась в разы, Великобритания даже анонсировала выделение нашей армии ПЗРК Starstreak, который до этого был только у двух армий мира.

США 16 марта анонсировали выделение такого оружия:

  • 800 зенитных комплексов Stinger;
  • 2 тысячи Javelin;
  • тысячу единиц легкого противоброневого оружия;
  • 6 тысяч противоброневых систем AT-4;
  • 100 БПЛА;
  • 100 гранатометов;
  • 5 тысяч винтовок, тысячу пистолетов, 400 пулеметов, 400 тыс. ружей;
  • 25 тыс. шлемов.

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