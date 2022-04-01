ВСУ получат новую технику для борьбы с российскими оккупантами

Власти Австралии отреагировали на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении военной помощи и отправят нашим военным бронетранспортеры Bushmaster собственного производства. Об этом заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, передает CNN.
"Мы не просто посылаем наши молитвы, мы посылаем наше оружие, мы посылаем наши боеприпасы, мы посылаем нашу гуманитарную помощь, мы посылаем все это и бронежилеты... Мы собираемся отправить наши бронетранспортеры Bushmaster. И мы отправим их туда (в Украину) на наших самолетах C-17", – сказал Моррисон.
Помощь оружием
Больше всего мы получили от США, также в лидерах Великобритания и Канада. Канцлер Германии Олаф Шольц разблокировал возможность поставки Евросоюзом оружия в Украину. ЕС уже профинансировал поставки летального оружия в Украину на сумму 500 млн евро.
ФРН предоставили Украине противотанковые комплексы и ракеты Stinger.
Далее по теме
Дания и Эстония поставили нам две партии "Джавелинов" и 2700 гранатометов. Хорватия также отправит в Украину оружие на €16,5 млн, винтовки и пулеметы.
4 марта отправку военной помощи в Украину подтвердила Франция. Также боеприпасы нам отправили:
- Литва;
- Латвия;
- Чехия;
- Польша;
- Нидерланды.
В середине марта помощь оружием увеличилась в разы, Великобритания даже анонсировала выделение нашей армии ПЗРК Starstreak, который до этого был только у двух армий мира.
США 16 марта анонсировали выделение такого оружия:
- 800 зенитных комплексов Stinger;
- 2 тысячи Javelin;
- тысячу единиц легкого противоброневого оружия;
- 6 тысяч противоброневых систем AT-4;
- 100 БПЛА;
- 100 гранатометов;
- 5 тысяч винтовок, тысячу пистолетов, 400 пулеметов, 400 тыс. ружей;
- 25 тыс. шлемов.