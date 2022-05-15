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ВСУ пошли в контратаку, а G7 выдвинула России требования. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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15 мая, 15:21
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Одной из тем иностранной прессы стали заблокированные украинские порты
Украина начала контрнаступление. Фото: коллаж "Сегодня"
Украина начала контрнаступление. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 81-й день войны, российские оккупанты несут потери, ВСУ проводят контрнаступление, а Комиссия ЕС разработала дорожную карту по вмешательству на энергетический рынок.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа, где основной темой стало военное вторжение России в Украину.

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Контрнаступление ВСУ

The Wall Street Journal пишет, что Украина начала контрнаступление на Изюм, направленное на срыв российских линий поставок на Донбасс. Украинские силы продолжили очищать села к северу от Харькова.

Блокировка украинских портов

The Washington Post пишет, что G7 требует от РФ освободить морские пути экспорта украинского зерна и сельскохозяйственной продукции, который критически важен для продовольственной безопасности мира. Цены на продукты питания растут, а Всемирная продовольственная программа предупреждает о "катастрофических последствиях", если украинские порты останутся заблокированными.

Цены на газ

Bloomberg сообщает, что ЕС рассматривает возможность ограничения цены на газ в случае перебоев поставок из России. Комиссия ЕС разработала дорожную карту по вмешательству на энергетический рынок. Вторжение РФ в Украину усилило нестабильность цен на энергоносители в ЕС.

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Провал армии РФ

Reuters пишет, что украинские войска начали контрнаступление вблизи Изюма на востоке Украины, что может оказаться серьезной неудачей для планов Москвы захватить весь Донбасс. Российские войска сосредоточили большую часть своей огневой мощи на Донбассе во время "второго этапа" своего вторжения, о котором было объявлено 19 апреля, после того как им не удалось захватить Киев с севера в первые недели войны.

Потери оккупантов

The New York Times со ссылкой на данные британской разведки пишет, что Россия потеряла треть своих сухопутных сил, которыми атаковала Украину в феврале. Военная кампания по захвату территории на востоке Украины потеряла обороты.

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Герої не вмирають!

Отдал жизнь, спасая побратимов… Николай Владимирович Цюрик – солдат ВСУ из города Камень-Каширский, Волынь. На войне – с первых дней. Погиб во время боевого задания: дал возможность побратимам отступить, прикрыв их от врага. Его так уважали в родном городке, что объявили трехдневный траур. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Непокоренные
Алексей Ковалевский – солдат 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Острожского. До войны – оператор телеканала "Украина 24". В настоящее время защищает родную землю от российских оккупантов на востоке. За личное мужество, военные заслуги и эффективное уничтожение вражеских ДРГ награжден боевой медалью. Гордимся коллегой!
Слава Украине!
Хроника агрессии
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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