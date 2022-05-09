Мир
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 мая ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

"Вторая армия мира оказалась мыльным пузырем". Почему Путин не объявил мобилизацию и войну Украине

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 мая, 18:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Россия уже не верит в свою победу и пытается смягчить конфликт с Западом
Россия уже не верит в свою победу над Украиной. Фото: коллаж "Сегодня"
Россия уже не верит в свою победу над Украиной. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 9 мая президент России Владимир Путин выступил с речью на Красной площади в Москве на параде по случаю Дня победы. Главной темой выступления стала война в Украине, однако, вопреки прогнозам разведок и военных аналитиков, Путин не объявил мобилизацию и официальную войну Украине. Сайт "Сегодня" разобрался, почему глава Кремля промолчал и не решился на радикальный шаг.

О чем говорил Путин

Подавляющую часть своей речи президент РФ посвятил не победе во Второй мировой войне, а оправданию вторжения российской армии в Украину. В принципе, ничего нового Путин не сказал, а лишь повторял то же, что и говорил ранее – мол, коварный Запад вынудил Россию начать "спецоперацию" в Украине, которая является "упреждающим отпором агрессии" НАТО.

Реклама

"Страны НАТО не захотели нас услышать, у них были совершенно другие планы, велась подготовка к карательным операциям на Донбассе и нападению на Крым. Альянс начал военное освоение прилегающих к нам территорий, все говорило о том, что столкновение с неонацистами будет неизбежным. Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было единственно правильное решение", – заявил Путин.

Стоит отметить, что президент РФ в своей речи не объявил об официальном начале войны с Украиной или всеобщей мобилизации, как ожидали многие эксперты, а вместо этого призвал не допустить повторения глобальной войны и ее последствий.

"Наш долг – хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать все, чтобы ужас глобальной войны не повторился", – сказал он, добавив, что несмотря на разногласия в международных отношениях, Россия всегда выступала за создание равной и неделимой системы безопасности, которая "жизненно необходима мировому сообществу".

Владимир Путин: "Наш долг – сделать все, чтобы ужас глобальной войны не повторился"
Владимир Путин: "Наш долг – сделать все, чтобы ужас глобальной войны не повторился" / Фото: сайт Кремля

Ключевая фраза выступления Путина

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что фраза о недопустимости глобальной войны была ключевой во всем выступлении Путина.

Реклама

"Ключевая фраза Путина в его речи: "недопустимость глобальной войны". Читайте – "отбой атомной тревоги", и "страшного столкновения с НАТО". Старый, больной, насмерть перепуганный человечишка. Путин – владелец империи, встретился, наконец, с Путиным, таскавшим чемодан за сильными мира сего. Круг замкнулся. Его конец близок. Его посмертная судьба будет ужасной", – написал Арестович на своей странице в Facebook.

Такой же точки зрения придерживается и военный эксперт Олег Жданов.

"Заявление Путина о том, что нельзя допустить глобальной войны, говорит, что глава Кремля боится Запада и понимает, что находится в плачевной ситуации", – говорит "Сегодня" Жданов.

Речь Путина – это сигнал Западу

По словам эксперта, речь Путина на параде являлась продолжением неофициального диалога между Москвой с одной стороны и Вашингтона и Лондона – с другой.

Реклама

"Сначала Россия начала угрожать ядерным оружием и намекать на демонстрацию "самолета судного дня", который управляет этим оружием. Когда же США и Великобритания заявили, что могут нанести ответный ядерный удар по бункеру Путина, риторика Кремля резко изменилась: МИД РФ официально заявил, что Россия исключают возможность применение ядерного оружия, так как в ядерной войне не может быть победителей", – объясняет Жданов.

Речь Путина на параде являлась продолжением неофициального диалога между РФ и Западом
Речь Путина на параде являлась продолжением неофициального диалога между РФ и Западом / Фото: сайт Кремля

"Жиденький" парад и "сдувшийся" Путин

По мнению Ждавнова, именно для того, чтобы не эскалировать конфликт, Россия и отменила воздушный парад с участием "самолета судного дня", сославшись на "нелетную погоду" в солнечный день.

"Да и сам парад был грустным и жиденьким. Войск, как таковых не было, маршировали лишь курсанты и слушатели военной академии. Не было серьезной военной техники – тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" и "Буратино", самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С", новых танков Т-80 – они просто у российской армии закончились. Проехали лишь несколько танков Т-72, которые у России не купили индусы из-за санкций, и один Т-34 из московской танковой части. И это все", – говорит Жданов.

Войск, как таковых не было, маршировали лишь курсанты и слушатели военной академии
Войск, как таковых не было, маршировали лишь курсанты и слушатели военной академии / Фото: сайт Кремля

Эксперт также заметил, что и сам Путин выглядел таким же печальным, как и его парад.

"Уставший, грустный Путин, прочитав речь с листа бумаги, хромая вернулся на трибуну, и сидел, потупив взгляд, отрешенно рассматривая свои колени, накрытые пледом. В его глазах не было праздника, лишь безысходность. Путин однозначно "сдулся", – отмечает Жданов.

Путин, прочитав речь с листа бумаги, хромая вернулся на трибуну, и сидел, потупив взгляд, отрешенно рассматривая свои колени. Фото: скриншот
Путин, прочитав речь с листа бумаги, хромая вернулся на трибуну, и сидел, потупив взгляд, отрешенно рассматривая свои колени. Фото: скриншот

Почему Путин не объявил мобилизацию и войну Украине

По мнению Жданова, президент РФ не мог объявить всеобщую мобилизацию и войну Украине. Такое решение окончательно бы его уничтожило.

"Он понимает, что необходимо смягчать конфликт с Западом, кроме того, фраза, в стиле: "Деды воевали, можем повторить, все в военкомат" вызвала бы социальный взрыв внутри самой России, и Путину пришлось бы уже защищаться, как от внешнего давления, так и от внутреннего. Западные разведки и аналитики, делая прогнозы о таких возможных заявлениях Путина на параде, не учли реальный боевой потенциал российской армии, которая была Второй армией мира лишь на словах, а вступив в настоящую войну, оказалась мыльным пузырем и вот-вот лопнет", – подчеркнул эксперт.

Олег Жданов: "Вторая армия мира оказалась мыльным пузырем". Фото: скриншот
Олег Жданов: "Вторая армия мира оказалась мыльным пузырем". Фото: скриншот

Выступление Путина – это речь страны, которая проигрывает

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также считает, что выступление президента РФ было речью страны, которая проигрывает. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

"Даже 9 мая сейчас выглядит для России трагедийно. Они уже сами не верят в свою победу. 70 дней войны, когда они хотели поставить Украину на колени, не дали им больших побед. У них много есть трагедий на уровне семей, о которых они уже не могут молчать", – сказал Подоляк.

Советник главы Офиса Зеленского добавил, что Украина победит, когда Россия проиграет все, что она должна проиграть окончательно.

"Украина является символом окончания понтов Российской Федерации, с которыми они жили последние 20 лет. Украина точно докажет свою ключевую миссию – денацификацию Российской Федерации", – подытожил Подоляк.

Михаил Подоляк: "Украина является символом окончания понтов Российской Федерации"
Михаил Подоляк: "Украина является символом окончания понтов Российской Федерации" / Фото: Офис Президента Украины

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 9 мая в городах России военные парады, посвященные 77-й годовщине Победы во Второй мировой войне прошли без демонстрации боевой авиации. Как объяснили в Кремле, воздушная часть торжественного мероприятия была отменена "из-за погодных условий". Данное заявление властей вызвало недоумение и насмешки у граждан России.

Также мы информировали, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом и заявил, что войска РФ в Украине ждет та же участь, что и немецких захватчиков.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Діпломатичний фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 9 мая
1
Личный состав 25650
Личный состав
2
Самолеты 199
Самолеты
3
Вертолеты 158
Вертолеты
4
Танки 1145
Танки
5
ББМ 2764
ББМ
6
Артиллерия 513
Артиллерия
7
Средства ПВО 87
Средства ПВО
8
РСЗО 185
РСЗО
9
БПЛА 377
БПЛА
10
Корабли/катера 12
Корабли/катера
11
Транспорт 1970
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Танкист-наставник… Александр Цюпак - кадровый военный, мастер-сержант, гордость 14-й отдельной механизированной бригады. Его танковый взвод несколько раз признавался лучшим в Украине, а сам он стал наставником для сотен украинских танкистов. Защищая Киевскую область, экипаж Цюпака уничтожил около 10 единиц бронетехники врага и отбил атаку в направлении Макарова. Погиб в результате артиллерийского обстрела. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Непокоренные
Наталья Степановна Гошта – 96-летняя женщина из Ровенской области стала "Почетным волонтером Украины". Она помогает украинским защитникам, а сейчас в своем доме приютила семью из Мариуполя. В 1942-м ее, 17-летнюю девушку, вывезли на работы в нацистскую Германию. В 1945-м пешком вернулась в родное село. А сейчас, в дни памяти и победы над фашизмом, говорит: "Пережила Гитлера – переживу и Путина!"
История героини
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

32518.5

Bitcoin Cash (BCH)

242.11

Binance Coin (BNB)

326.69

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum Classic (ETC)

25.08

Litecoin (LTC)

86.2

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
31,37
-
-
-
33,59
-
-
44,74
33,29
-
37,68
42,63
31,97
-
-
-
32,47
-
37,68
42,63
31,46
-
37,68
42,63
31,98
-
37,68
42,63
31,37
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,91 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.91

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять