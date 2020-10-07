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Второй раз за неделю: в России снова поджег себя человек (видео)

7 октября, 18:33

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Мужчина пытался сжечь себя в центре Санкт-Петербурга

Пока в России продолжается расследование трагической гибели журналистки Ирины Славиной, которая сожгла себя в Нижнем Новгороде, в Санкт-Петербурге совершил самоподжог другой мужчина.

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Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент случился 7 октября в самом центре города.

Отмечается, что на груди у самоубийцы был плакат, но его содержание пока что является неизвестным.

На опубликованной видеозаписи случившегося видно, как после того, как мужчина себя поджег, мимо него спокойно шли прохожие, а некоторые снимали происходящее на телефон.

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По информации журналистов, пострадавший выжил – он госпитализирован с ожогами 45% тела. Причины его поступка пока что остаются невыясненными.

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Напомним, в прошлом году известный российский ученый Альберт Разин совершил акт самоподжога у здания Государственного совета Удмуртии в Ижевске.

А в этом году послушник Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде Дмитрий Пелипенко сжег себя заживо, узнав, что заразился коронавирусом.

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Россия самосожжение Санкт-Петербург самоубийство суицид самоподжог
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