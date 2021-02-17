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"Вы дочка Путина?". "Родственница" президента РФ прокомментировала расследование об "отце"

17 февраля, 08:36

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Луиза Розова странно сравнила покушение на Навального с коронавирусом

В России продолжают "всплывать тайные дети" президента РФ Владимира Путина. Журналист Андрей Захаров пообщался в новой соцсети Clubhouse с предполагаемой дочкой хозяина Кремля Луизой Розовой.

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Об этом пишет Znak.com.

На главный вопрос, действительно ли она дочь Путина, Розова промолчала, а ее подруги ответили хором: "Мы договорились, что на этот самый главный вопрос мы не отвечаем".

"Я абсолютно никак отношусь к политике", – сказал она.

Девушка рассказала, что учится в Санкт-Петербургском государственном университете на факультете менеджмента в сфере арт и культуры.

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На вопрос одного из участников беседы, как она относится к фразе Путина о Навальном "если бы хотели убить, убили", она начала сравнение с коронавирусом, за которым якобы стоит некое общество богачей "Золотой миллиард".

"Получается, что они убивают людей. Почему, если они могут это делать, то правительство (РФ) не может — в разумных целях? Не скажу, что я за, но такое есть, и мы в этом живем", – сказала "дочь" Путина.

Напомним, осенью прошлого года журналисты нашли в Петербурге "тайную семью" Путина. Речь идет о Светлане Кривоногих, дочь которой очень похожа на президента РФ.

Позже "третья дочь Путина" неожиданно отреагировала на протесты в России.

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