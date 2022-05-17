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"Вы об этом пожалеете": полковник РФ в отставке Ходаренок неожиданно резко высказался против Путина

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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17 мая, 13:15
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Михаил Ходаренок признал, что Россия находится в полной геополитической изоляции
Владимир Путин (слева) и Михаил Ходаренок (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Путин (слева) и Михаил Ходаренок (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Военный обозреватель, бывший старший офицер главного штаба войск ПВО РФ Михаил Ходаренок дал осуждающую оценку войне России против Украины и призывал президента Владимира Путина "выйти из конфликта".

Об этом сообщает dailymail.

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Ходаренок заявил, что война идет плохо и, вероятно, станет еще хуже, и что бряцание ядерным оружием — вовсе не угроза, а на самом деле "выглядит довольно забавно".

Украина, по его словам, скоро мобилизует более миллиона солдат, которые будут обучены на Западе и оснащены современным оружием, готовые сражаться и умереть, чтобы защитить свою родину от России.

Не обращая внимания на неоднократные перебивки пропагандистки Ольги Скабеевой о том, что армия будет в основном состоять из призывников, Ходаренок настаивал на том, что то, как набирается армия, не имеет значения — на самом деле важно желание сражаться, а Украина "намерена сражаться до последнего человека".

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Положение России на мировой арене не лучше, добавил он, отметив, что "мы (россияне – Ред.) находимся в полной геополитической изоляции, и что, как бы нам не хотелось это признавать, практически весь мир против нас".

Выступая на вечернем ток-шоу Скабеевой, которое так жестко придерживается линии Кремля, что она стала известна как "железная кукла путинского телевидения", Ходаренок призвал своего товарища по дискуссии отказаться от "информационных транквилизаторов" и объективно взглянуть на ситуацию.

Прежде всего, сказал он, что слухи о "морально-психологическом сломе в украинских вооруженных силах, которые якобы находятся на грани некоего морального кризиса, мягко говоря, ложны".

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"В конечном итоге победа на поле боя определяется высоким моральным духом личного состава, проливающего кровь за идеи, за которые он готов бороться", – сказал Ходаренок.

Он добавил, что "рано или поздно реальность истории ударит по вам так сильно, что вы пожалеете об этом".

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

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