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Выборы без выбора. Путинская партия сохраняет конституционное большинство в Госдуме РФ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
20 сентября, 08:40
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С 17 по 19 сентября россияне выбирали депутатов Госдумы восьмого созыва, а также участвовали в ряде региональных выборов
Выборы проходили в России с 17 по 19 сентября. Фото: коллаж "Сегодня"
Выборы проходили в России с 17 по 19 сентября. Фото: коллаж "Сегодня"

Партия "Единая Россия" сохраняет конституционное большинство в Госдуме РФ.

Об этом сообщили в ЦИК по итогам проверки 67,41% протоколов.

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По данным избиркома, помимо "Единой России" в Госдуму пройдут КПРФ, ЛПДР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди". Остальным партиям не удалось набрать необходимых 5% голосов избирателей.

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Выборы на территории чужого государства

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Напомним, ранее ВР Украины обратилась к мировому сообществу с призывам не признавать выборы в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе.

На заседании СНБО 17 сентября было решено начать вводить санкции против всех участников выборов в парламент России, организованных на территории Украины – в оккупированном Крыму и на временно неподконтрольных Украине территориях на востоке страны. Будут подвергнуты санкциям даже иностранные наблюдатели.

В 2018 году Верховная Рада поддержала проект постановления о непризнании выборов президента РФ Владимира Путина в оккупированных Крыму и Севастополе. "За" проголосовали 255 парламентариев.

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