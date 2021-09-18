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Выборы в Госдуму РФ – жителям ОРДЛО массово раздают российские паспорта

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
18 сентября, 19:10
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По информации СМИ, за два дня как минимум 700 жителей ОРДЛО получили российские паспорта
Накануне выборов в Госдуму РФ массово раздает паспорта в ОРДЛО. Коллаж: "Сегодня"
Накануне выборов в Госдуму РФ массово раздает паспорта в ОРДЛО. Коллаж: "Сегодня"

В Ростовской области некоторым избирателям, приехавшим голосовать из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", выдали российские паспорта прямо перед участком.

Об этом сообщает "Дождь".

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Как сообщили корреспонденту "Дождя", 18 сентября только из Донецка выехало шесть автобусов с избирателями. В каждом из них примерно по 50 человек. На одном из автобусов написано "Наш выбор — Россия!".

Один из избирателей рассказал "Дождю", что получил паспорт по приезде в Матвеево-Курганское сельское поселение. Мужчина якобы сказал, что очень рад, что у него есть возможность проголосовать на российских выборах.

В свою очередь "Кавказский узел" сообщил, что 17 сентября российские паспорта получили сразу около 400 жителей самопровозглашенных республик Донбасса. Сразу после этого их на автобусах повезли на избирательные участки в Ростовской области.

У Путина заявили, что выборы на Донбассе – это "эксперимент присоединения территории к России"

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Ранее мы сообщали, что Россия продолжает массовую паспортизацию жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, чтобы увеличить явку на выборах в Госдуму. Один из депутатов путинской партии "Единая Россия" Дмитрий Саблин заявил, что проведение голосования на Донбассе – это "эксперимент присоединения украинских земель к России".

По его словам, уже на следующих выборах на временно оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей хотят сделать российские одномандатные мажоритарные округа.

Паспортизация Донбасса

  • В феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.
  • В России по состоянию на середину лета-2021 заявляли, что жителям оккупированных территорий Донбасса раздали уже более 600 тысяч российских паспортов. Причем часто оккупанты навязывают принудительное получение документа.
  • Официальный Киев не раз заявлял, что эти выданные в "Л/ДНР" российские документы не будут признаны в Украине, а Москва это делает для возможности голосования украинцев на российских выборах.

Напомним, что жителям "ДНР" дарят ничтожные наборы за голос на выборах РФ – фото.

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Также напомним, что МИД Украины уже выразил возмущение тем, что Россия принудительно привлекает украинцев в оккупации к участию в голосовании.

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