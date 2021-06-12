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"Выгодны русскому делу" – Сурков назвал Минские соглашения личной заслугой Путина

12 июня 2021 20:19

Виталий Семченко Виталий Семченко

Экс-помощник российского президента также назвал соглашения одним из высших достижений российской дипломатии

Бывший помощник президента России Владислав Сурков назвал Минские соглашения заслугой Владимира Путина и одним из высших достижений российской дипломатии.

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Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

"Минские соглашения – это во многом личная заслуга самого Путина. Они так сформулированы, что я выгоднее для Донбасса не могу представить соглашений. И я удивлен, что тогда благодаря его влиянию благодаря тому, что достойно очень держалось ополчения, эти не только все страны Европы их признали и Америка, но и очень быстро это стало документом Совбеза ООН", – сказал Сурков.

Также экс-помощник Путина отметил, что Минские соглашения "крайне выгодны и русскому делу в Украине".

"От них теперь просто так не отмахнешься. Они крайне выгодны и русскому делу в Украине и России. Я могу доказать это вам с этими соглашениями на столе. Это одно из высших достижений российской дипломатии!" - заявил Сурков.

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Напомним, ранее Сурков предложил "вернуть Украину силой". Правда, о каком именно "воздействии" идет речь, он не уточнил. Однако, по словам россиянина, оно не обязательно должно быть военным.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин дал интервью, в котором сравнил Украину с нацистской Германией, возмутился ее сближением с НАТО и обвинил в затягивании вопроса о разрешении конфликта на Донбассе. Все подробности – читайте в материале "Сегодня".

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