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Выкинул котят с балкона: живодеру в России грозит 5 лет колонии

16 декабря, 15:43

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Мужчина жестоко убил котят после ссоры с женой

В России готовятся судить мужчину, который убил троих маленьких котят – живодеру грозит до пяти лет лишения свободы.

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Об этом сообщает RG.ru, ссылаясь на прокуратуру РФ.

Трое десятидневных котят погибли в Оренбургской области РФ после того, как мужчина на фоне ссоры со своей женой выбросил их с балкона четвертого этажа.

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Оказалось, что у издевателя и раньше были проблемы с законом – его судили за кражу, хранение наркотиков и угрозу убийством.

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Сейчас извергу вменяется жестокое обращение с животными (пункт "д" части 2 статьи 245 УК РФ), за что его могут лишить свободы от трех до пяти лет.

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Обвинительное заключение, утвержденное прокурором района, направлено в суд для рассмотрения.

Ранее мы писали о другой живодерской истории из России, где супружеская пара съела собаку, которую взяла из приюта, якобы чтобы охранять частный дом.

Напомним, что этим летом довольно суровый приговор вынесли украинцу из Винницкой области, который убил собаку и ее мясом накормил свою семью. Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы.

К сожалению, это не единичный случай жестокого обращения с животными в Украине. Ранее в Запорожье мужчина сбросил собаку с моста:

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