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Выстрелил почти в упор. Начало бойни в школе Казани попало на видео

13 мая, 15:39

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Первым "казанский стрелок" выстрелил в школьницу, которая стояла при входе в гимназию 175 – девочке посчастливилось выжить

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В сети появилась запись, на которой видно начало массового расстрела учеников и педагогов в гимназии №175 российского города Казань 11 мая.

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Видео было опубликовано в Telegram-канале Baza.

На снятых кадрах одетый полностью в черное 19-летний стрелок Ильназ Галявиев подошел ко входу в учебному заведению и практически в упор выстрелил в одну из школьниц.

Девочка спаслась лишь чудом и убежала в здание. Галявиев зашел за ней следом и продолжил стрелять.

Как известно, внутри он первым выстрелил в 62-летнего работника школы Мулланура Мустафина. Мужчина получил огнестрельное ранение головы, паховой области и тазовых костей, но выжил.

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Погибший израильский военный. Фото: twitter.com/IdfRussian
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Фото: коллаж "Сегодня"
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Дальше убийца стрелял по всем, кто попадался у него на пути. В результате 23 человека были ранены, а девять – две учительницы и семеро детей – погибли. Большинство жертв стрельбы учились в классе 8"А". Почему Галявиев пошел именно в этот класс, неизвестно. Скорее всего это была случайность, поскольку он пытался зайти и в другие кабинеты, но не смог.

На данный момент стрелок уже сознался в содеянном, и суд поместил его на два месяца под арест.

Больше подробностей о казанской трагедии – в материале на нашем сайте.

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