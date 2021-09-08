Мир
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Чехия - Украина: онлайн ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Взрыв газа в девятиэтажке в России: погибли два человека, количество пострадавших возросло

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
8 сентября, 09:53
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Спасатели продолжают разбирать завалы
Взрыв произошел утром 8 сентября. Фото: ТАСС
Взрыв произошел утром 8 сентября. Фото: ТАСС

В результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске, по предварительным данным, погибли два человека – мужчина и женщина.

Об этом сообщили в СК РФ 8 сентября.

Реклама

Кроме того, количество пострадавших увеличилось до семи.

Читайте также:

Реклама

В российском городе взорвалось хранилище газа: есть погибшие

Что известно

  • 8 сентября в подмосковном Ногинске из-за взрыва газа произошло обрушение трех квартир на втором, третьем и четвертом этажах, еще шесть квартир были повреждены.
  • В результате взрыва обрушилась часть внешней стены и перекрытия. В здании выбило окна. Загорания нет.
  • Спасатели приступили к поиску людей под завалами жилого дома.
  • После произошедшего было открыто уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Ранее мы сообщали, что в 2019 году в России взорвалась жилая многоэтажка. Взрыв произошел, когда люди возвращались с работы.

Также напомним, в 2018 году из-за взрыва газа обрушилась многоэтажка в Мурманске. Спасатели вытащили из-под завалов дома ребенка.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Дневник независимости 🇺🇦

8 сентября 1991. В Киеве находится с визитом государственный министр, министр экономики, финансов и бюджета Франции...

Погрузиться в тот день
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
2 772 случая за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять