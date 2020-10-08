Взрывы на военных складах в РФ: новое видео с высоты птичьего полета

В Рязанской области (РФ) продолжают гореть военные склады, в Скопинском и Ряжском районах введен режим чрезвычайной ситуации. В результате взрывов количество пострадавших достигло восьми человек.

Реклама

Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, передает "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что несколько человек находятся в больнице.

"Число пострадавших увеличилось до восьми человек. Еще двоим медицинская помощь была амбулаторно оказана в Ряжской больнице. В стационарах по-прежнему находятся пять человек", – сказала представитель министерства.

Отмечается, что пятеро госпитализированных – местные жители, они находятся в состоянии разной степени тяжести. В Скопинской больнице находится семейная пара, поступившая туда сразу после возгорания, один из супругов в тяжелом состоянии в реанимации. Позднее в эту больницу поступила еще одна женщина.

Реклама

В свою очередь руководитель Рязанской области Николай Любимов рассказывал, что полностью эвакуированы жители шести населенных пунктов в радиусе 25 километров. Всего специалистами МЧС было вывезено более 2300 человек.

"Известно, что полностью огонь уничтожил девять домов, которые находились в непосредственной близости от складов. Есть поврежденные дома на территории военного городка поселка Желтухинский. Режим ЧС уже введен. Мы подключаем все силы и средства, все службы работают качественно и оперативно. В тушении пожара участвуют подразделения МЧС, военнослужащие, задействована специальная военная техника, в том числе пожарные танки и бронированные пожарные автомобили, планируем подключить также авиацию", – сказал он.

Как сообщает Telegram-канал NEXTA, на момент взрыва на складах хранилось не менее 75 тысяч тонн артиллерийского вооружения. Разлет взорвавшихся боеприпасов может достигать около 20 километров.

Видео: NEXTA Live

Напомним, 7 октября из-за возгорания сухой травы начался пожар на территории складов с боеприпасами в Скопинском районе Рязанской области, на арсенале начались взрывы. Очевидцы рассказали о пожаре на военных складах.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама