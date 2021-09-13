Взяли не ту высоту. В России завершились работы на месте крушения самолета под Иркутском

Крушение самолета L-410, который упал в Иркутской области (Россия) в воскресенье, 12 сентября, могло произойти из-за того, что при заходе на второй круг посадки лайнер взял слишком низкую высоту и из-за тумана врезался в сопку.
Об этом рассказал выживший пилот Николай Махнутин, передает телеграм-канал Babr Mash.
Пилот рассказал работавшим на месте крушения спасателям, что во время захода на второй круг взяли слишком низкую высоту, а из-за сильного тумана не заметили сопку и врезались в нее.
На данный момент все пострадавшие переданы сотрудникам скорой медицинской помощи – работы по освобождению людей из упавшего самолета L-410 завершены.
Самолет L-410, на борту которого находились 16 человек, упал в воскресенье около райцентра Казачинск в Иркутской области в ходе повторного захода на посадку.
По последним данным МЧС России, четыре человека погибли, 12 пострадали.
Ранее был опубликован список пассажиров и пилотов, находившихся на борту потерпевшего крушение лайнера.
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