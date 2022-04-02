Wizz Air отменяет все рейсы в и из России на период летнего сезона

В авиакомпании пообещали информировать о любых дальнейших изменениях "в установленном порядке"

Перед своим решением авиакомпания осуществляла перевозки несмотря на международные санкции/Фото: коллаж: "Сегодня"

Венгерская авиакомпания Wizz Air отменила все свои рейсы в и из России в период летнего сезона. Кроме того, перевозчик удаляет соответствующие рейсы из системы бронирования.

Об этом авиакомпания сообщила в Twitter.

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Перед своим решением перевозчик попал в список тех, чьи самолеты, несмотря на международные санкции, продолжали приземляться в аэропортах РФ.

"Wizz Air постоянно следит за текущей ситуацией, поэтому все рейсы в/из России будут отменены в течение всего летнего сезона до 30 октября. Рейсы удаляются из системы бронирования", — сообщили в компании.

В авиакомпании пообещали информировать о любых дальнейших изменениях "в установленном порядке".

США вводят санкции против 120 организаций из РФ и Беларуси

США вводят экспортные санкции против 120 структур из России и Беларуси, связанных с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами.

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В сборнике официальных документов американского правительства говориться, что все внесенные в черный список организации действовали вопреки интересам национальной безопасности или внешней политике Соединенных Штатов. Ранее в Белом доме сообщали, что включение в этот перечень означает, что данные организации больше не смогут получать американские высокие технологии без лицензии, в которой в большинстве случаев им будет отказано.

Минторг США внесло в черный список в том числе КГБ Беларуси, спецподразделение КГБ "Альфа" и внутренние войска МВД Беларуси.

Ведомство вносит юрлица из РФ в черный список за приобретение запрещенной экспортными ограничениями продукции для поддержки военной модернизации. Ведомство также вводит в отношении внесенных в черный список юрлиц РФ презумпцию отказа при выдаче экспортных лицензий.

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