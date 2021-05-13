Я надеялся, что всех, в кого я стрелял, я убил – появились тезисы из допроса казанского стрелка

Подозреваемый Ильназ Галявиев заявил, что надеялся, что убил всех, в кого стрелял, а раненые выжили, потому что он промахнулся

Фото: РИА Новости

19-летний Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в школе №175 в российской Казани, признался, что всех, в кого он стрелял, он хотел убить, а не просто ранить.

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Об этом сказано в выдержке из его допроса, опубликованной Telegram-каналом LifeShot.

"Если я кого-то просто ранил, так это не потому, что я решил его, их ранить или напугать, я просто промахнулся и... не убедился, что они мертвы. Я надеялся, что всех, в кого я стрелял, я убил", – сказал подозреваемый.

Также парень сообщил, что планировал количество убийств.

"Изначально я хотел убить около 20 человек в гимназии, а потом рассчитывал, как пойдет, и насколько у меня хватит сил и возможностей. Я пришел в гимназию убивать, а не пугать и кого-то ранить или оставить в живых", – подчеркнул Галявиев.

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Кроме того, он пытался покончить с собой после того, как сдался полиции.

"Меня усадили в полицейскую машину, где я попытался совершить суицид, перекусив своими зубами артерию на левой руке. Я перекусил всю свою кожу в этом месте, добрался до жира и мышц, но артерию так и не нашел. От укусов у меня остался след на левой руке с запёкшейся кровью. Когда полицейский узнал, что я пытаюсь перекусить артерию, он остановил меня. После чего меня привезли в отдел", – сказал стрелок.

При допросе он также рассказал о том, как сдался.

"После того, как у меня закончились патроны, я вышел в коридор. Я спустился на первый этаж и посмотрел в сторону главного входа, где увидел там стоящего на входе мужчину в синей экипировке и с оружием в руках. Тогда я понял, что это сотрудник правоохранительных органов. Также вдали на улице я увидел полицейскую машину. Затем я решил сдаться, так как понял, что меня все равно задержат…. Я вышел на улицу через парадный вход с поднятыми вверх обеими руками, и на крыльце гимназии мне сказали встать на колени, после чего меня задержали сотрудники", – заявил Галявиев.

Напомним, подозреваемый – 19-летний Ильназ Галявиев, бывший ученик этой школы. Он проник в учреждение с оружием и открыл огонь. Впоследствии его задержали правоохранители. В результате нападения на школу в РФ погибли 10 человек.

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Утром в день трагедии парень завел Telegram-канал под названием "Бог", в котором с использованием нецензурной лексики предупредил о нападении на школу.