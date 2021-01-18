"Я не понимаю, что происходит": видео с Навальным из зала суда

Российский оппозиционер Алексей Навальный, над которым только что начался суд, заявил, что не понимает происходящее.
Об этом он заявил в комментарии из зала суда.
"Я не понимаю, что происходит. Меня одну минуту назад вывели сюда на встречу с адвокатами. Я пришел сюда, здесь происходит заседание химкинского суда", - сказал он.
По словам Навального, он не понимает, почему заседание химкинского суда происходит в полиции, почему никого не уведомили.
Навальный в суде. Фото: t.me/Lshot
"Я много видел насмешек над правосудием, но дед в бункере настолько всего боится, что просто демонстративно разорвали и выкинули на помойку УПК", – сказал он.
Навальный в суде. Фото: t.me/Lshot
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Как известно, Федеральная служба исполнения наказаний просит заключить Навального под стражу до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу "Ив Роше".
Напомним, в воскресенье, 17 января, российского оппозиционера Алексея Навального задержали в аэропорту "Шереметьево" после того, как он прошел паспортный контроль.
Арест оппозиционера объяснили нарушением условий досрочного освобождения – реабилитацию Навального в Германии после отравления "Новичком" российские власти расценили как "уклонение от органов" и в конце 2020 года объявили его в розыск.
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