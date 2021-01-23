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"Я сестра Навального" – депутат из Переяслава подтвердила слухи о связях с политиком

23 января, 19:49

Игорь Рец , Виктория Барановская

Марина Навальная отказалась комментировать события в России

Депутат Переясловского городского совета Киевской области от партии "За Майбутнє!" Марина Навальная оказалась сестрой российского оппозиционера Алексея Навального.

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Об этом Марина Навальная рассказала эксклюзивно "Сегодня".

"Я действительно сестра Алексея Навального. Двоюродная сестра. Наши отцы с ним – братья. Нами принято семейное решение не комментировать события, связанные с Алексеем и событиями в России. О себе могу сказать, что являюсь депутатом Переяславского горсовета", – ответила нам Марина Навальная.

Как мы выяснили, ее семья родом из Чернобыльского района, после аварии на ЧАЭС была эвакуирована как и тысячи других людей.

В официальной биографии Навальной сказано, что она родом из села Залесье, сейчас является профессором, доктором филологических наук в университете Григория Сковороды в Переяславе Киевской области.

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Примечательно, что у Марины Навальной три весомые украинские награды: орден "За розбудову України", медаль "Григория Сковороды" и орден Святой Варвары Великомученицы.

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Как рассказали нам в окружении Навальной, по специальности она журналист, всегда отличалась активностью.

"Насколько я знаю, какое-то время назад она выдала свою дочь замуж", – рассказали нам в ее окружении.

Отметим, о том, что Навальная является сестрой российского оппозиционера сообщил в Telegram российский журналист Антон Красовский.

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Напомним, сегодня в Москве во время массовых акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального на Манежной площади задержали его жену Юлию Навальную.

Ранее во время массовых акций в 93 городах России в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального вышли также его близкие люди и известные личности.

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