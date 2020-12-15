"Я возвращаюсь в Россию": Навальный о своих планах после отравления "Новичком"

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который пережил отравление нервно-паралитическим ядом "Новичок", снова выразил готовность вернуться на родину.
Об этом он заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
По словам Навального, сейчас он чувствует себя нормально, а немецкие врачи, у которых он обследуется, назвали положительной динамику его состояния.
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"Вылечусь – приеду", – заверил он.
При этом он считает вопрос своего возвращения не своей проблемой, а проблемой российского президента Владимира Путина, который борется с антикоррупционерами, которых в РФ, по словам Навального, миллионы.
"Я возвращаюсь в Россию, которая моя страна, где я пользуюсь большой поддержкой", – повторил политик.
В то же время, назвать дату своего возвращения он оказался не готов, По его словам, "это вопрос к врачам".
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