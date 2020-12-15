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"Я возвращаюсь в Россию": Навальный о своих планах после отравления "Новичком"

15 декабря, 13:49

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Оппозиционер готов вернуться на родину, но не сейчас

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который пережил отравление нервно-паралитическим ядом "Новичок", снова выразил готовность вернуться на родину.

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Об этом он заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

По словам Навального, сейчас он чувствует себя нормально, а немецкие врачи, у которых он обследуется, назвали положительной динамику его состояния.

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"Вылечусь – приеду", – заверил он.

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При этом он считает вопрос своего возвращения не своей проблемой, а проблемой российского президента Владимира Путина, который борется с антикоррупционерами, которых в РФ, по словам Навального, миллионы.

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"Я возвращаюсь в Россию, которая моя страна, где я пользуюсь большой поддержкой", – повторил политик.

В то же время, назвать дату своего возвращения он оказался не готов, По его словам, "это вопрос к врачам".

Напомним, что 20 августа при перелете из Томска в Москву Алексею Навальному стало резко плохо, и самолет совершил экстренную посадку в Омске, где Алексея Навального госпитализировали. Изначально российские врачи утверждали, что у оппозиционера болезнь обмена веществ. Но в Германии у него диагностировали отравление боевым ядом "Новичок", в ОЗХО это подтвердили.

А недавно журналисты раскрыли имена сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, которые стоят за покушением.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия отравление покушение Алексей Навальный новичок
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