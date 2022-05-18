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Ягун: Осенью у России будет огромная проблема – новый враг

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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18 мая, 14:01
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Россияне будут вынуждены перегруппировать часть войск
Виктор Ягун объяснил, почему России сейчас нужно бояться.
Виктор Ягун объяснил, почему России сейчас нужно бояться. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская Федерация будет вынуждена демонстрировать усиление границ с Финляндией, потому что имеет с ней 1500 км границы. А финны – это достаточно боеспособная армия.

Об этом сказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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По его словам, россияне будут вынуждены перегруппировать часть войск 100%:

"Если они не будут это делать, тогда непонятно, для чего нужно было поднимать риторику о возможности ракетных ударов со стороны Харькова в сторону Москвы. Со стороны Финляндии это расстояние гораздо ближе. Даже не со стороны Финляндии – со стороны Таллинна в Москву ближе, чем из Харькова в Москву. Поэтому это была риторика. Скажите правду: вы не хотите, чтобы Украина была самостоятельной. И на этом все закрыть – ни одного НАТО вы на самом деле не боитесь".

Виктор Ягун также заявил, что РФ сейчас нужно бояться, потому что финны – это достаточно боеспособная армия:

"Не такая большая, но все знают, чем закончилось желание Сталина захватить Финляндию. Ничем она не закончилась – наоборот, получили "по зубам". В данных условиях, учитывая, что США и Великобритания подписали кратковременный договор на возможную защиту Финляндии и Швеции от России во время процедуры вступления в НАТО, я думаю, что процедура закончится к осени".

Кроме этого, он отметил, что у России будет огромная проблема:

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"Фактически она будет полностью отрезана от какой-либо оперативной возможности. Между Кронштадтом и Калининградом они будут ходить по центру финского залива, грубо говоря. Поэтому это для них огромная проблема – будет интересно наблюдать, как они на нее будут реагировать".

Напомним, агентство Bloomberg написало, что Турция может поддержать вступление Финляндия и Швеция в НАТО. Для этого у страны есть определенные требования.

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