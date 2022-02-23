Япония объявила о введении санкций против России из-за ситуации вокруг Украины

Россию призывают вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации

Против РФ продолжают вводить санкции/Фото: коллаж: "Сегодня"

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о введении санкций против Российской Федерации из-за ситуации вокруг Украины.

Об этом пишут СМИ оккупантов.

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По словам премьер-министра Японии, санкции против РФ предусматривают запрет на экспорт из так называемых "ЛДНР", а также заморозку активов официальных лиц. Ограничения также касаются суверенного долга и предусматривают запрет на выпуск новых облигаций в Японии.

Кроме того, Япония приостанавливает выдачу виз представителям псевдореспублик в рамках санкций против РФ. В случае эскалации ситуации вокруг Украины страна рассмотрит дополнительные ограничительные меры против России. Япония призывает РФ вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.

Санкции ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что под санкциями ЕС за признание сепаратистских формирований на украинском Донбассе окажутся 351 депутат Госдумы и еще 27 физлиц и юрлиц. Санкции ЕС в отношении России включают в себя ограничение доступа к европейскому финансовому рынку и сервисам. Брюссель запретил своему бизнесу поддерживать любые отношения с "ЛДНР".

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