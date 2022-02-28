YouTube лишил телеканалы России украинской аудитории

Мировой видеохостинг YouTube подключился к противостоянию с российской агрессией – на территории Украины заблокирован доступ к большинству российских прапагандистских телеканалов.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
Свершилось
"YouTube заблокировал в Украине доступ к российским каналам, распространяющим путинскую пропаганду и фейки. С сегодняшнего дня недоступны "Первый канал", "Россия 24", "Россия 1", TASS, "РИА Новости", РБК, "Телеканал Звезда" и еще ряд других", – сказано в сообщении.
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Ранее компания Google закрыла российским государственным СМИ инструменты для размещения рекламы.
26 февраля в ответ на агрессию против Украины Facebook запретил российским государственным СМИ показывать рекламу и заниматься монетизацией на своем ресурсе.
Санкции
- У Роскомнадзора теперь главное занятие – жаловаться на то, что пропагандистские ресурсы лишаются аудитории и денег.
- Роскомнадзор отправил жалобу Google на то, что граждане России почему-то вместо рекламы товаров и услуг видят фото убитых русских солдат.
- Чуть ранее Google решил ввести санкции против российских YouTube-каналов из-за нападения РФ на Украину. С 26 февраля российские государственные телеканалы RT и другие не могут получить деньги за просмотры рекламы на их каналах.