Юг России "поплыл". Пляжи закрыты, людей эвакуируют (видео)

В России затопило южный регион, пляжи Сочи, Анапы и Туапсе, закрыты, введен режим чрезвычайной ситуации, в некоторые населенные пункты можно добраться только на лодке.
Об этом сообщают новости "Сегодня".
Много населенных пунктов оказались отрезаны от мира – туда спасатели могут добраться только на лодках. В большинстве из них уже двое суток нет света.
Причиной стихийного бедствия является сильный циклон, который на выходных пришел на побережье Краснодарского края.
При этом прогнозы метеорологов неутешительны – дожди пока не прекратятся. Поэтому жителей Новороссийска и Крымска начали эвакуировать.
В то же время, как сообщает "Крым. Реалии", на Кубани из-за сильных гроз, которые практически не прекращаются с четверга затопило 1 770 домов, утонули десятки машин.
Четырехмесячная норма осадков выпала за несколько часов и в Геленджике (Краснодарский край РФ). Власти попросили жителей подготовиться к эвакуации, отключить в домах газ, электричество и воду и выйти на ближайшую возвышенность. Центр города обесточен.
Местные жители опасаются, что из-за наводнения прорвет дамбу у поселка Сукко.
Чрезвычайная ситуация федерального масштаба из-за наводнений, вызванных дождями, объявлена также в четырех регионах Дальнего Востока – в Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском и Хабаровском краях.
Напомним, в августе природа будто сошла сума, в нескольких странах сначала бушевали лесные пожары, а затем прошли дожди и начались наводнения:
- В Турции, где еще недавно боролись с лесными пожарами ,в причерноморских провинциях начались наводнения и сели, там зафиксировано уже 40 смертей.
- Мы также писали, что 13 августа в оккупированном Крыму в Керчи после мощного ливня начался потоп – горожане с трудом передвигались по улицам, на маршруты не вышли трамваи и троллейбусы.
- А в начале августа сильные дожди и ливни затопили курортную Кирилловку (Запорожская область) – вода стояла даже в домах.