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Юг России "поплыл". Пляжи закрыты, людей эвакуируют (видео)

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор
17 августа, 02:45
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В России из-за наводнения в Краснодарском крае эвакуируют местных жителей, спасатели могут добраться до некоторых населенных пунктов только на лодках
В России затопило несколько регионов / коллаж "Сегодня"
В России затопило несколько регионов / коллаж "Сегодня"

В России затопило южный регион, пляжи Сочи, Анапы и Туапсе, закрыты, введен режим чрезвычайной ситуации, в некоторые населенные пункты можно добраться только на лодке.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Много населенных пунктов оказались отрезаны от мира – туда спасатели могут добраться только на лодках. В большинстве из них уже двое суток нет света.

Причиной стихийного бедствия является сильный циклон, который на выходных пришел на побережье Краснодарского края.

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При этом прогнозы метеорологов неутешительны – дожди пока не прекратятся. Поэтому жителей Новороссийска и Крымска начали эвакуировать.

В то же время, как сообщает "Крым. Реалии", на Кубани из-за сильных гроз, которые практически не прекращаются с четверга затопило 1 770 домов, утонули десятки машин.

До некоторых населенных пунктов Кубани можно добраться только на лодке / twitter.com
До некоторых населенных пунктов Кубани можно добраться только на лодке / twitter.com

Четырехмесячная норма осадков выпала за несколько часов и в Геленджике (Краснодарский край РФ). Власти попросили жителей подготовиться к эвакуации, отключить в домах газ, электричество и воду и выйти на ближайшую возвышенность. Центр города обесточен.

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Местные жители опасаются, что из-за наводнения прорвет дамбу у поселка Сукко.

Чрезвычайная ситуация федерального масштаба из-за наводнений, вызванных дождями, объявлена также в четырех регионах Дальнего Востока – в Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском и Хабаровском краях.

Напомним, в августе природа будто сошла сума, в нескольких странах сначала бушевали лесные пожары, а затем прошли дожди и начались наводнения:

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