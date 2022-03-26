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За месяц РФ потеряла в Украине больше солдат, чем за 10 лет войны СССР в Афганистане

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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26 марта, 16:57
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Минобороны утверждает, что уже убиты около 16 000 оккупантов
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российская армия за месяц войны в Украине потеряла больше солдат, чем за 2,5 года в Чечне, а также за 10 лет войны СССР в Афганистане.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

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Как отмечается, потери РФ, по данным Минобороны Украины, составляют около 16 000 человек личного состава. При этом в чеченской войне Россия потеряла 13 000 человек, а в афганской войне СССР – 15 100 человек.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ заявили, что общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют около 16 400 человек личного состава, а также ВСУ уничтожили 1 640 бронированных машин оккупантов и 117 самолетов.

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Данные на 10:00 26 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
16400
2
Самолеты Самолеты
117
3
Вертолеты Вертолеты
127
4
Танки Танки
575
5
ББМ ББМ
1640
6
Артиллерия Артиллерия
293
7
Средства ПВО Средства ПВО
51
8
РСЗО РСЗО
91
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
73
10
БПЛА БПЛА
56
11
Катера Катера
7
12
Транспорт Транспорт
1131
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