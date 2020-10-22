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Забыл, как ракеты падают: Путин назвал скандальные С-400 "лучшей в мире" системой ПВО

22 октября, 22:33

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

С-400 позорятся четвертый год, но Путину все нипочем

Президент РФ Владимир Путин уверяет, что российский зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" является лучшей системой противовоздушной обороны в мире.

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Об этом сообщает российское государственное информагентство ТАСС.

На пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" Путин вспомнил желание Турции приобрести С-400: "Решила Турция, что им нужна современная система ПВО, а наилучшая система в мире сегодня — это С-400 "Триумф" российского производства. Сказал — и купил".

А тем временем напомним яркие фейлы российской "вундервафли".

Так, в сентябре во время военных маневров "Кавказ-2020" в России произошел опасный инцидент с ЗРК С-400 – ракета упала сразу после запуска.

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Также напомним, что в августе на полигоне Ашулук в Астраханской области РФ при запуске упала ракета комплекса С-400.

В октябре 2019-го на финальном этапе стратегических учений "Гром", которыми руководил Путин, военные не смогли запустить межконтинентальную ракету с подводной лодки.

В апреле 2018-го в Пентагоне заявили, что российские системы ПВО в Сирии, в том числе и С-400, не смогли отразить атаку коалиции западных держав во время ракетных ударов "Томагавками".

А в апреле 2017-го российские комплексы С-400 не смогли защитить Сирию от ракетных ударов американцев.

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Турция ЗРК Владимир Путин с-400

Источник: Сегодня

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