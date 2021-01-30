Задержание Навального: Совбез ООН собирает заседание

Совет безопасности ООН собирает неформальное заседание 3 февраля, чтобы обсудить ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным, которого задержали в Москве.

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Как пишет DW, обсуждение пройдет в закрытом формате.

Неформальный статус мероприятия предполагает, что любой член Совбеза может высказываться и предлагать темы для обсуждения, в то же время Россия не может этому воспрепятствовать.

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Напомним, сторонники оппозиционера Алексея Навального готовят 31 января новые акции протеста. Как сообщил руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков, эту дату выбрали, потому что 2 февраля у Навального должен был состояться суд.

Правозащитники заявили, что в субботу на акциях протеста по всей России были задержаны почти три тысячи человек, только в Москве – более тысячи. Причем более 300 из них – несовершеннолетние.

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