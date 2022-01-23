Захват власти Россией в Украине: у Лаврова уже оправдываются после заявлений Британии

В России отреагировали на заявление МИД Великобритании о том, что Кремль планирует после вторжения в Украину сделать главой временной администрации пророссийского политика. В числе возможных кандидатов назвали бывшего народного депутата Евгения Мураева.
В МИД РФ назвали заявление британских коллег дезинформацией и провокационной деятельностью, сообщает "Интерфакс".
"Распространенная МИД Британии дезинформация — еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англо-саксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины. Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига", — заявили в МИД России.
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Что сказала Великобритания
Ранее британский МИД заявил, что располагает данными о планах России после вторжения в Украину. Согласно сообщению Кремль собирается привести к власти дружественное к ней лицо — в числе кандидатов был назван бывший нардеп Евгений Мураев. Также в ведомстве назвали фамилии еще четырех украинских политиков, которые связаны с российской разведкой — это Андрей Клюев, Сергей Арбузов, Владимир Сивкович и Николай Азаров.
У этих политиков есть контакты с российскими разведчиками, которые в настоящее время участвуют в планировании нападения на Украину, говорится в заявлении МИД Великобритании.
В США подтвердили
В США подтвердили заявление МИД Великобритании. Источник, знакомый с данными британской и американской разведки, сообщил, что у США есть такие же доказательства относительно планов России.
"Мы видели разведданные о том, что Россия ищет способы свести к минимуму затянувшуюся войну. Это включает в себя такие вещи, как установление дружественного правительства и использование своих шпионских агентств для разжигания инакомыслия", — сказал источник.
Другой источник тоже сказал, что США "владеют такой же информацией".
Мураев отрицает
Сам экс-нардеп опроверг эти заявления о планах Кремля. Он напомнил, что находился под санкциями РФ, и ему запрещен въезд в эту страну.
"Вы сделали мой вечер незабываемым. Министерство иностранных дел Великобритании, похоже, в замешательстве", — прокомментировал он.
Угроза вторжения РФ
- Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной. В настоящее время неподалеку границы уже скопилось более 100 тысяч военных. СМИ опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- В расследовательской группе Conflict Intelligence Team заявили, что из двух бригад Восточного военного округа России на западное направление перебрасываются ракетные комплексы "Искандер".
- Кроме того, Россия массово перебрасывает танки и боеприпасы на Донбасс.
- CNN сообщили, что Россия начнет боевые действия в Украине под чужим флагом.
- Тем временем Украина начала переброску войск к границе с Беларусью — есть угроза, что нападение может произойти с северной границы, так как туда тоже стягиваются российские войска якобы для проведения совместных учений.