Захват всего Донбасса? В Госдуме РФ обозначили границы для "ЛДНР"

Риторика Кремля за сутки резко поменялась

В понедельник, 21 февраля, Путин признал "ЛДНР". / Фото: Коллаж: Сегодня

Самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР" будут признаны в границах Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил глава думского комитета по СНГ Калашников (КПРФ), пишут РИА Новости в Telegram-канале.

"В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется ввиду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах чем, те, которые сейчас занимает ДНР. Сейчас "ДНР" и "ЛНР" занимают территорию меньше, чем это было на референдуме, но они считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже. А как эти границы будут восстанавливаться, в этом соглашении и не предусмотрено. Как они будут восстанавливаться, это не наши с вами компетенции", – прокомментировал он.

При этом 21 февраля после признания так называемых "республик" зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов заявил, что Россия признает "ЛДНР" в границах, существующих на данный момент.

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В настоящий момент часть территорий Донецкой и Луганской области находятся под контролем Украины, там находятся военные.

Признание самопровозглашенных "ЛДНР"

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

В ответ на это президент США Джо Байден заявил, что вскоре подпишет указ о новых санкциях в связи с признанием Россией независимости так называемых "республик ЛДНР". У Байдена заявили, что санкции против "ЛДНР" не входят в пакет мер, которые США подготовили на случай российского вторжения в Украину.

Реакция Украины и мира

После заявления Путина состоялось заседание Совета национальной безопасности Украины, на котором секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина пока не получила информацию, каковы будут действия властей страны на демонстративный шаг президента России.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины, комментируя ситуацию с признанием "ЛДНР".

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили предупредила Украину, что президент РФ Владимир Путин сейчас реализовывает сценарий 2008 года по вторжению в ее страну, что стоило ей 20% территорий.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон резко прервал свой брифинг с журналистами после того, как ему сообщили, что президент России Владимир Путин признал террористические образования. Уже 22 февраля Лондон введет новые санкции против Кремля.

Мировое сообщество расценило произошедшее как акт агрессии против Украины.