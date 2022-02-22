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Захват всего Донбасса? В Госдуме РФ обозначили границы для "ЛДНР"

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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22 февраля, 09:17
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Риторика Кремля за сутки резко поменялась
В понедельник, 21 февраля, Путин признал "ЛДНР".
В понедельник, 21 февраля, Путин признал "ЛДНР". / Фото: Коллаж: Сегодня

Самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР" будут признаны в границах Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил глава думского комитета по СНГ Калашников (КПРФ), пишут РИА Новости в Telegram-канале.

"В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется ввиду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах чем, те, которые сейчас занимает ДНР. Сейчас "ДНР" и "ЛНР" занимают территорию меньше, чем это было на референдуме, но они считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже. А как эти границы будут восстанавливаться, в этом соглашении и не предусмотрено. Как они будут восстанавливаться, это не наши с вами компетенции", – прокомментировал он.

При этом 21 февраля после признания так называемых "республик" зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов заявил, что Россия признает "ЛДНР" в границах, существующих на данный момент.

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В настоящий момент часть территорий Донецкой и Луганской области находятся под контролем Украины, там находятся военные.

Признание самопровозглашенных "ЛДНР"

Реакция Украины и мира

После заявления Путина состоялось заседание Совета национальной безопасности Украины, на котором секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина пока не получила информацию, каковы будут действия властей страны на демонстративный шаг президента России.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины, комментируя ситуацию с признанием "ЛДНР".

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили предупредила Украину, что президент РФ Владимир Путин сейчас реализовывает сценарий 2008 года по вторжению в ее страну, что стоило ей 20% территорий.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон резко прервал свой брифинг с журналистами после того, как ему сообщили, что президент России Владимир Путин признал террористические образования. Уже 22 февраля Лондон введет новые санкции против Кремля.

Мировое сообщество расценило произошедшее как акт агрессии против Украины.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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